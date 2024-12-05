İşçi Çıkarmalar Emek Suçudur

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Diyarbakır ve Van başta olmak üzere bazı belediyelerde işçi çıkarılmasına ilişkin, "Ortada apaçık bir emek ve insanlık suçu, çalışanların haklarının apaçık gasbedilmesi var." dedi.

Türkoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye genelinde yerel yönetimlerde 5 binden fazla işçinin işten çıkarıldığını belirtti.

Bu işçi çıkarmalarının özellikle DEM Partili belediyelerde Türkiye ortalamasının neredeyse 100 katından fazla olduğunu ifade eden Türkoğlu, Van'da 850 civarında işçinin hiçbir gerekçe gösterilmeden sözleşmelerinin feshedildiğini kaydetti.

Diyarbakır'da ise 770 işçinin iş akdinin sonlandırıldığını söyleyen Türkoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve hükümete seslenerek, "Ortada apaçık bir emek ve insanlık suçu, çalışanların haklarının apaçık gasbedilmesi var. Buna mutlaka Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının el atması gerekir. Bu konuyla alakalı hazırlamış olduğumuz araştırma önergemiz bütçeden sonra Genel Kurul'a inecek. Biz de bunların takipçisi olacağız." diye konuştu.