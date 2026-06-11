İşçi İnşaatta Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İşçi İnşaatta Düşerek Ağır Yaralandı

İşçi İnşaatta Düşerek Ağır Yaralandı
11.06.2026 19:43
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Aydın'da inşaatın 6. katından düşen işçi Ferhat Çakır ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaatın altıncı katından düşen işçi ağır yaralandı.

Zafer Mahallesi'nde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsünde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının 6. katında iskele üzerinde çalışan Ferhat Çakır (27) iskelenin kopması sonucu dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakır, Aydın Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı inşaatın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, işçinin başka bir iskeleye çarptıktan sonra zemine düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: AA

Ferhat Çakır, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Efeler, Aydın, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçi İnşaatta Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cemile Ayşe Araç Cemile Ayşe Araç:
    kamera kaydı var demişler ama görüntüyü görmeden bi şey diyemem doğru mu yanlış mı belli olmaz 0 0 Yanıtla
  • Mehtap Baycan Mehtap Baycan:
    valla ben bu tür haberleri çok sık görüyorum yani aynısı daha önce de olmuştu ya işçi düşüyor hastaneye kaldırılıyo mesele bitmiyo hep aynı şeyler tekrarlanan gidiyo 0 0 Yanıtla
  • Rabia Meral Rabia Meral:
    ya bu adamın ailesine ne olacak şimdi allah sabır versin ama avrupa da böyle işlerde güvenlik o kadar katı ki insanlar böyle rahat rahat düşmüyo hani 0 0 Yanıtla
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