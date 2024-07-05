İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kral Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi

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İngiltere'de dün yapılan genel seçimleri kazanan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Charles, bir araya geldiği Starmer'a hükümeti kurma görevi verdi.

Görüşmede Starmer'ın eşi Victoria Starmer ile Kral Charles'ın özel danışmanı Clive Alderton da yer aldı.

Kral Charles, Starmer'dan önce ise eski Başbakan Rishi Sunak'la bir araya geldi. Sunak, görüşmede Kral Charles'a istifasını sundu.

Görüşme hakkında Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın istifayı kabul ettiği bildirildi.

İngiltere'de dün yapılan genel seçimler sonucunda İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokma başarısı kazanırken iktidardaki Muhafazakar Partinin 2019'da 365 olan sandalye sayısı 120'ye geriledi.