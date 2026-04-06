İşçi Ücretleri Yüksek Enflasyondan Eridi

06.04.2026 13:09
DİSK-AR raporuna göre, işçi ücretlerinde 2026'nın ilk üç ayında 393,9 milyar lira kayıp oluştu.

(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) Nisan 2026 Ücret Kayıpları İzleme Raporu'na göre, işçi ücretlerine yüksek enflasyon ve vergi yükünün faturası bu yılın ilk üç ayında en az 393 milyar 900 milyon lira oldu. Bir asgari ücretli mart ayında 9 gün vergi, kesinti ve enflasyon için çalıştı; asgari ücret mart ayında 2 bin 819 lira eridi.

DİSK-AR, Nisan 2026 Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu yayımladı. DİSK-AR'ın sosyal medya hesabından yayımlanan rapora ilişkin açıklamada, "Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler işçi ücretlerini eritmeye devam ediyor" denildi. Raporda, 2026'nın ilk üç ayında işçi ücretlerinde en az 393 milyar 900 milyon liralık toplam kayıp oluştuğu belirtilirken, bu kaybın önemli bölümünün enflasyon ve vergi kaynaklı olduğu ifade edildi.

Raporda, yılın üçüncü ayında enflasyonun yalnızca sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam faturasının 189 milyar TL olduğu, gelir ve damga vergilerinin toplam faturasının ise 204,9 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, "İşçilerin birikimli toplam enflasyon ve vergi kaybı, 2025'in ilk üç ayına göre yüzde 37,8 arttı" denildi.

Mart ayında en az 9 günlük kazanç vergi, kesinti ve enflasyona gitti

Rapora göre, işçilerin Mart 2026'da en az 9 günlük kazancı vergi, kesinti ve enflasyona gitti. Ortalama işçi ücretinde vergi ve enflasyon kaynaklı kaybın (kesinti hariç) 9 bin 111 lira olduğu belirtilirken, asgari ücretlilerin yılın üçüncü ayında 2 bin 819 lira kaybettiği kaydedildi.

DİSK-AR, Mart 2026 itibarıyla asgari ücretin bir buçuk katı ücret alanların yüzde 27,6'sının, iki katı ücret alanların yüzde 29,6'sının, iki buçuk katı ücret alanların yüzde 31,9'unun ve üç katı ücret alanların yüzde 34,5'inin vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle ücretlerinin eridiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Advertisement
