İşçiler Geçim Sıkıntısını Haykırdı

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(ANKARA) - Türk-İş'in düzenlediği "Zordayız, geçinemiyoruz" eylemine katılan işçiler yaşadıkları ekonomik zorluklara tepki göstererek, "Geçinemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Maaşlar yetmiyor. Yeter artık" dedi.

Türk-İş tarafından düzenlenen "Zordayız, geçinemiyoruz" mitingine Türkiye'nin dört bir yanından işçiler katıldı. Türk-İş'e bağlı sendikaların ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 100 bini aşkın işçi "Vergide adalet istiyoruz" talebinde bulundu.

Eyleme katılan işçiler ANKA Haber Ajansı'na konuştu. İşçiler geçinemediklerini ifade ederken, "ekonominin kötü olduğunu ve tek maaşla geçinmenin imkansız olduğunu" dile getirdiler. ANKA Haber Ajansı'na konuşan işçiler şunları söyledi:

-"İki kişi çalışmazsak evimizi geçindiremiyoruz. Hele tek maaş ile hiçbir şekilde hiçbir ev geçinemez.

-"Ekonomi çok kötü, her şey çok kötü. Vergide adalet istiyorum."

- "Sağlık Bakanlığı için tayin hakkı istiyorum. Söylenecek çok şey var. Eşim emekli, 12 bin 500 lira alıyor. 11 bin lira kira veriyorum. Geçinemiyoruz zorlanıyoruz."

-"Geçim sıkıntısı çok zor. Zor durumdayız. Çocukların okul masrafı, giderler, gelirler… Hiçbir şey bir şeyi karşılamıyor. Maaşlar yetmiyor. İnsanlar zor durumda, emekçinin hakkını istemeye geldik. Bunu buradan haykırmaya geldik. Hakkımızı istiyoruz. Durumlar çok vahim. Dört çocuğum var, dört çocuğum da okuyor, yetiştiremiyorum. Maalesef ülkemiz şu anda sıkıntılı bir durumda. Tüm arkadaşlarımın hakkı için adalet için buradayız. İnşallah kazanacağız."

-"Yetiştiremiyoruz. Bir maaşımla ben çocuklarımla tatile gidemiyorum. İyi bir yaşam şartı istiyoruz."

-"Biz hakkımız olanı alacağız. Direne direne kazanacağız. Zafer bizim olacak, herkes duyacak."

-"Emek için buradayız, tazminatlarımız için vergide adalet için buradayız. Geçinemiyoruz, çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını bunlara veriyoruz. Yeter artık diyoruz."