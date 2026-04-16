İşçilerden Ankara Yürüyüşü: Vekilleri Eleştirdi

Doruk Madencilik işçilerinin, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle Ankara'ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, yaptığı açıklamada, "Biz yer altında ölüm korkusuyla, yer üstünde ekmek kavgası için mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi. Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Birlik olduktan sonra, beraber olduktan sonra bu arkadaşları dize getiririz. Biz, işçimizi savunan kim ise ona teşekkür ederiz. Ama bu şekilde oyun kurmalarına gelirseniz, karşımızda bugün burada 150 kişiyle görürsünüz, yarın Ankara'da 3 bin, 5 bin kişiyle, milyonlarla bir araya geldiğimizde Türkiye'de işçi sınıfını yanınızda görürsünüz."

Orada 600 milletvekilinin ne işi var? Bu işçileri savunmayacaksanız, bu çiftçileri savunmayacaksanız, bu emekçileri savunmayacaksanız, yedi kat yerin altına giden madencileri savunmayacaksanız ne işiniz var sizin orada? Gelin buyurun, bu meseleyi bir an önce çözün. Biz de susarız, biz de teşekkür ederiz. Ama bu işçi arkadaşlarımızın da çoluğu çocuğu şu anda evlerinde bekliyorlar. Bu insanlar günde 25 km yol yürüyorlar. Yalın ayak, sizler hiç yürüdünüz mü? Ekmek kavgası, iş kavgası, çocuklarımın geleceği için yürüyen bir tane vekil ya da bakan gördünüz mü? Orada oturmak değil, ahkam kesmek değil. Bu işçinin meselesini bir an önce çözün."