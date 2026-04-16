İşçilerden Ankara Yürüyüşü: Vekilleri Eleştirdi
İşçilerden Ankara Yürüyüşü: Vekilleri Eleştirdi

16.04.2026 16:48
Doruk Madencilik işçileri ücret talepleriyle Ankara'da yürüyüş yaparken, Gökay Çakır vekilleri eleştirdi.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları Ankara yürüyüşü sırasında yaptığı açıklamada, "Orada 600 milletvekilinin ne işi var? Bu işçileri, bu çiftçileri, bu emekçileri, yedi kat yerin altına giden madencileri savunmayacaksanız ne işiniz var sizin orada? Ekmek kavgası, iş kavgası, çocuklarımın geleceği için yürüyen bir tane vekil ya da bakan gördünüz mü? Bu işçinin meselesini bir an önce çözün" dedi.

Doruk Madencilik işçilerinin, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle Ankara'ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, yaptığı açıklamada, "Biz yer altında ölüm korkusuyla, yer üstünde ekmek kavgası için mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi. Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Birlik olduktan sonra, beraber olduktan sonra bu arkadaşları dize getiririz. Biz, işçimizi savunan kim ise ona teşekkür ederiz. Ama bu şekilde oyun kurmalarına gelirseniz, karşımızda bugün burada 150 kişiyle görürsünüz, yarın Ankara'da 3 bin, 5 bin kişiyle, milyonlarla bir araya geldiğimizde Türkiye'de işçi sınıfını yanınızda görürsünüz."

Orada 600 milletvekilinin ne işi var? Bu işçileri savunmayacaksanız, bu çiftçileri savunmayacaksanız, bu emekçileri savunmayacaksanız, yedi kat yerin altına giden madencileri savunmayacaksanız ne işiniz var sizin orada? Gelin buyurun, bu meseleyi bir an önce çözün. Biz de susarız, biz de teşekkür ederiz. Ama bu işçi arkadaşlarımızın da çoluğu çocuğu şu anda evlerinde bekliyorlar. Bu insanlar günde 25 km yol yürüyorlar. Yalın ayak, sizler hiç yürüdünüz mü? Ekmek kavgası, iş kavgası, çocuklarımın geleceği için yürüyen bir tane vekil ya da bakan gördünüz mü? Orada oturmak değil, ahkam kesmek değil. Bu işçinin meselesini bir an önce çözün."

Kaynak: ANKA

ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti
Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma
Kızı da annesi Çağla Kubat’ın izinden gidiyor Kızı da annesi Çağla Kubat'ın izinden gidiyor
Suudi turist Şişli’de otel odasında ölü bulundu Suudi turist Şişli'de otel odasında ölü bulundu
Richarlison’dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim Richarlison'dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim

17:13
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Advertisement
