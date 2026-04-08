DİSK'e Bağlı Sendikalarda Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Uyuşmazlıkla Sonuçlandı, İşçiler Eylem Sürecini Sürdürüyor

DİSK'e bağlı Sosyal-İş ve Eğitim Sen arasında gerçekleştirilen 8. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından işçiler eylem sürecini sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda, işçiler bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İzmir Eğitim-Sen 1 Nolu Şube'de basın açıklaması yapıldı ve bu açıklamaya çeşitli sendika ve parti temsilcileri destek verdi.

Yapılan açıklamada, Sosyal-İş Sendikası olarak Eğitim-Sen çalışanlarının hakları ve yaşam standartlarını iyileştirmek adına önemli talepler duyuruldu. 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 35.89'luk bir ücret artışı talep edildi, bu zamın emekçilerin enflasyon karşısında alım güçlerini koruması için önemli olduğu vurgulandı. Diğer dönemler için Eğitim Sen memur zammı oranında zam teklif ederken, Sosyal-İş tüfe + yüzde 4 zam talep etti. Yemek yardımı, sosyal yardım, kırtasiye yardımı, barınma yardımı ve yakacak yardımı gibi konularda da farklı teklifler sunuldu ve uzlaşı sağlanamadı.

Açıklamada ayrıca kıdem tazminatı konusunda önemli talepler bulunduğu, çalışanların kıdem tazminatlarının artırılması ve daha adil dağılım yapılması gerektiği savunuldu. Emekçi haklarının sadece maaşla sınırlı olmadığı, yaşam kalitesini artıran düzenlemelerin önem taşıdığı vurgulandı. Son olarak, Eğitim-Sen'in memur hak talep mücadelesinde önemli bir mevzi olduğu, emekçilerin insanca yaşanabilir ücret talebinin tartışma konusu olmaması gerektiği belirtildi. Hak mücadelesi için verilen kararlı duruşun devam edeceği, emek mücadelesinin sadece maddi hakları değil onuru da korumak için sürdürüldüğü ifade edildi.