İsfahan\'da Turizm Buluşması

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İran'ın kültür ve turizm şehri Isfahan'da Türkiye'nin de aralarında olduğu 24 ülkeden turizm şirketlerinin katıldığı "2025 Tur Operatörleri Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda düzenlenen ve 5 gün sürecek etkinlik, dünya genelinden birçok turizm şirketini bir araya getirdi.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 24 ülkeden tur operatörleri ve davetlilerin katılımıyla İsfahan Ticaret Odası'nda açılış töreni düzenlendi.

Açılış töreninde konuşan İsfahan Valisi Mehdi Cemalinejad, İsfahan'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin turistler için cazip bir çekim merkezi haline geldiğini vurgulayarak, etkinliğin şehrin turizm sektörüne katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren İsfahan Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı Emir Kaşani, "Bugün dost Türkiye'nin de aralarında olduğu dünyanın birçok ülkesinden 100 tur operatörünü İsfahan'da ağırlıyoruz." dedi.

İsfahan'dan İstanbul'a karşılıklı uçuş sayılarının artırılması için çalıştıklarını ve turizm konusunda işbirliği için İstanbul Ticaret Odası ile de görüşmeler yaptıklarını aktaran Kaşani, İsfahan'dan İstanbul'a İranlı turistlerin çokça seyahat ettiğini ancak bunun karşılığında İsfahan'a gelenlerin sayısının az olduğunu ve bu karşılıklı gidiş gelişleri artırmanın yollarını görüştüklerini dile getirdi.

Etkinliğin İsfahan'ın potansiyellerini yabancı turizm şirketlerine ve dolayısıyla başta Türk vatandaşları olmak üzere diğer ülkelerin vatandaşlarına sunma imkanı sağlayacağını belirten İranlı yetkili, "5 gün sürecek etkinlikte İsfahan'ın turizm ve otelcilik imkanlarını, tarihi ve kültürel eserlerini katılımcılara tanıtma imkanı sağlamaya çalışacağız. Bu eşsiz fırsat tabii kültürel ilişkilerin daha da iyileştirilmesine yol açacaktır." şeklinde konuştu.

İran'ın özellikle Türkiye ile iyi kültürel ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Kaşani, "Yemeklerimiz birbirine yakın, sözlerimiz birbirine yakın. Bu etkinlik İran ve Türkiye'nin ve İstanbul ile İsfahan şehirleri arasındaki kültürel kaynaşmayı daha güçlendirebilecek eşsiz bir fırsattır." dedi.

Türkiye'den bir seyahat acentesinin temsilcisi olarak etkinliğe katıldığını anlatan Turgay Deniz de etkinliğin turizm potansiyeli açısından çok önemli olduğunu belirterek, "İran'dan Türkiye'ye çok turist geliyor ancak Türkiye'den İran'a geliş az. İsfahan'a daha fazla Türk turistin gelmesini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsfahan'da Selçuklu dönemine ait birçok tarihi eser olduğuna dikkati çeken Deniz, "Türklerin de buradaki Selçuklu tarihini ve İsfahan'ın tarihi güzelliklerini görmesi ve burayı insanlarımıza tanıtmak amacıyla burada bulunuyoruz." dedi.

Etkinlik sırasında konuklara geleneksel müzik ziyafeti sunuldu.