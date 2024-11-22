İSG Eğitimi Kolaylaşıyor

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Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeyle, 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki iş yeri sahiplerinin, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi almaları kolaylaştırılacak.

2012'de çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, belli iş yerlerinde İSG uzmanı ile iş yeri hekimi bulundurulmasını zorunlu kılıyor.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işletme sahiplerinin yani daha çok esnafın, İSG eğitimi almalarını kolaylaştıracak çalışma başlattı.

Yeni yılda uygulamaya konulacak çalışma sayesinde, iş yeri sahiplerinin kendileri ilgili eğitimleri alarak iş yerinde İSG uzmanı bulundurma koşulunu sağlamış olacak.

Bakanlık ayrıca sahadan alınan geri dönüşler ve paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda, çalışan eğitimleri, sağlık gözetimleri, işveren ya da işveren vekili eğitimleri gibi birçok konuda hem dijitalleşme hem de standartlaşmayı sağlayacak adımlar atıyor.