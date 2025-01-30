İSG Hizmetlerinde Ceza İddiaları Yanlış

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50'den az çalışanı olan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin uygulanmasında yeni düzenlemeye uymayanlara elektronik sistem üzerinden otomatik ceza uygulanacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işverenlerin İSG hizmetlerinin sunulması yükümlülüklerini belirleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6'ncı maddesinin, tüm kamu iş yerleri ile 50'den az çalışanı olan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerleri için 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu maddede belirtildiği üzere 50'den az çalışanı olan ve "az tehlikeli" sınıfta bulunan iş yerlerinin işvereni veya işveren vekillerinin, bu yükümlülüğü belirlenen yöntemler arasından tercih edecekleri bir ya da birkaçıyla yerine getirebilecekleri belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"(İşveren veya işveren vekilleri) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi görevlendirerek, 'hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya ÇASMER'lerden hizmet alarak', 'belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde İSG hizmetlerini bizzat kendi üstlenerek', 'Bakanlığımızca ilan edilen eğitimi tamamlamak şartıyla iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme şartı olmaksızın işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini bizzat üstlenerek' bu görevi yürütebilecek."

Açıklamada, 50'den az çalışanı bulunan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerleri işverenlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmesi yapmaksızın, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç İSG hizmetlerini yürütebilecekleri ifade edildi.

Bu görevin gerçekleştirilebilmesi için Anadolu Üniversitesinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi"nin başarıyla tamamlanmasının yeterli olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve diğer iletişim kanallarında ifade edildiği gibi Bakanlığımızca elektronik sistem üzerinden kontrol yapılarak söz konusu iş yerlerine 31 Ocak 2025'te toplu ve otomatik şekilde ceza uygulanacağı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."