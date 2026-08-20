İşgal Altında Gerginlik: İsrail Baskınları Devam Ediyor - Son Dakika
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İşgal Altında Gerginlik: İsrail Baskınları Devam Ediyor

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İsrail askerleri ve yerleşimciler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınlar ve saldırılar düzenliyor.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde baskın, yol kontrolü ve yıkım faaliyetleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya-Kefr Akab yolu üzerinde Filistinlilere ait araçları rastgele durdurarak arama yaptı.

İsrail askerlerinin, Doğu Kudüs'teki Hizme beldesinin El-Meşru bölgesine baskın düzenlediği ve belde girişlerine kurulan kontrol noktalarında araçları aradığı belirtildi.

Ayrıca Kudüs'ün kuzeybatısındaki Vadi Selman bölgesine giren İsrailli yerleşimcilerin yıkım yaptığı, Doğu Kudüs'te ise bir otobüs şoförüne saldırdığı aktarıldı.

Ramallah, el-Bire ve Tubas'ta saldırı

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Et-Tayyibe beldesi yakınlarında, gasbedilen Filistin topraklarına yerleşen İsraillilerin "Ebu Fezza" ailesine ait konutlara baskın düzenleme girişiminde bulunduğu ifade edildi.

el-Bire kentindeki el-Emari Mülteci Kampı çevresine düzenlenen İsrail baskınında ise Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Askerlerin müdahale sırasında gerçek mermi kullandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentine de baskın düzenleyen İsrail askerlerinin bir evde arama yaptığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, askeri operasyonlar, kaçak Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşgal Altında Gerginlik: İsrail Baskınları Devam Ediyor - Son Dakika

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