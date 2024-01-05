 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimi faaliyetleri artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimi faaliyetleri artıyor

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now, Gazze saldırılarından bu yana Batı Şeria'da yerleşim birimi faaliyetlerinde artış olduğunu belirtti. Rapora göre, Yahudi yerleşimciler yeni kaçak gecekondu yerleşimleri kurdu ve yeni yollar açtı. Bu durum Filistinlilerin hareketini zorlaştırırken, uluslararası hukuka aykırı olan bu yerleşimler İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria\'da yerleşim birimi faaliyetleri artıyor
05.01.2024 - 20:07,  Güncelleme: 20:08
Abone Ol

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimi faaliyetlerinde daha önce görülmemiş bir "sıçrama" yaşandığını belirtti.

Peace Now'un yayımladığı raporda, Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim'den beri, en az 10 kaçak gecekondu yerleşimi kurduğu, bunlardan bazılarının daha önce yıkılanlar olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra şu ana dek Yahudi yerleşimciler tarafından 18 yeni yol açıldığının tespit edildiği, toplam sayının ise bundan daha fazla olabileceği ifade edildi.

Bu yolların yeni kaçak yerleşimlerin kurulmasının ve yeni topraklar ele geçirilmesinin önünü açtığı, Filistinlilerin ise bu bölgelerde hareketini zorlaştırdığı aktarıldı.

Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimi faaliyetlerinde daha önce görülmemiş bir "sıçrama" yaşandığı vurgulanan raporda, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'da yeni yerler ele geçirmek için Gazze saldırılarından faydalandığı belirtildi.

Gecekondu yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapılarla inşa ediliyor.

Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak bu gecekondu yerleşimler, İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerindeki Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralardaki Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimi faaliyetleri artıyor - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimi faaliyetleri artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement