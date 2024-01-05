İşgal altındaki Batı Şeria\'da yerleşim birimi faaliyetleri artıyor

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimi faaliyetlerinde daha önce görülmemiş bir "sıçrama" yaşandığını belirtti.

Peace Now'un yayımladığı raporda, Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim'den beri, en az 10 kaçak gecekondu yerleşimi kurduğu, bunlardan bazılarının daha önce yıkılanlar olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra şu ana dek Yahudi yerleşimciler tarafından 18 yeni yol açıldığının tespit edildiği, toplam sayının ise bundan daha fazla olabileceği ifade edildi.

Bu yolların yeni kaçak yerleşimlerin kurulmasının ve yeni topraklar ele geçirilmesinin önünü açtığı, Filistinlilerin ise bu bölgelerde hareketini zorlaştırdığı aktarıldı.

Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimi faaliyetlerinde daha önce görülmemiş bir "sıçrama" yaşandığı vurgulanan raporda, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'da yeni yerler ele geçirmek için Gazze saldırılarından faydalandığı belirtildi.

Gecekondu yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapılarla inşa ediliyor.

Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak bu gecekondu yerleşimler, İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerindeki Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralardaki Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.