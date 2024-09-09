Ayşenur Eygi için cenaze töreni

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İşgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26) için Filistinlilerin düzenleyeceği cenaze merasimi bugün saat 14.00'te başlayacak.

Filistinlilerin Eygi için düzenleyeceği cenaze merasiminin, naaşın, tutulduğu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentindeki Rafidiya Devlet Hastanesi'nden çıkarılmasıyla saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.

Askeri kortejin düzenleneceği cenaze töreninde, naaşın hastaneden ambulansa yaklaşık bir kilometre boyunca taşınacağı, törene sivil toplum temsilcileri ve Filistin halkının da katılacağı belirtildi.

Naaşın burada ambulansa yüklenmesinin ardından Türkiye'ye nakil için resmi işlemlerin devam edeceği bildirildi.

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.