Ayşenur Eygi için cenaze töreni - Son Dakika
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Ayşenur Eygi için cenaze töreni

İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için Filistinlilerin düzenleyeceği cenaze merasimi bugün saat 14.00'te başlayacak. Cenaze merasimi, naaşın Nablus kentindeki Rafidiya Devlet Hastanesi'nden çıkarılmasıyla başlayacak ve sivil toplum temsilcileri ile Filistin halkının katılımıyla gerçekleşecek. Naaşın Türkiye'ye nakli için resmi işlemler devam ediyor.

09.09.2024 11:49
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İşgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26) için Filistinlilerin düzenleyeceği cenaze merasimi bugün saat 14.00'te başlayacak.

Filistinlilerin Eygi için düzenleyeceği cenaze merasiminin, naaşın, tutulduğu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentindeki Rafidiya Devlet Hastanesi'nden çıkarılmasıyla saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.

Askeri kortejin düzenleneceği cenaze töreninde, naaşın hastaneden ambulansa yaklaşık bir kilometre boyunca taşınacağı, törene sivil toplum temsilcileri ve Filistin halkının da katılacağı belirtildi.

Naaşın burada ambulansa yüklenmesinin ardından Türkiye'ye nakil için resmi işlemlerin devam edeceği bildirildi.

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Devlet Hastanesi, İnsan Hakları, Filistin, Türkiye, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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