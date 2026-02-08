10 Yıl Hapis Cezası Alan İsias Otel Sanığı, Hac Gerekçesiyle Yurt Dışı Yasağının Kaldırılmasını İstedi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin ölümüne neden olan İsias Otel davasında 10 yıl hapis cezası alan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan sanık Bilal Balcı, kazandığı 2026 hac kesin kayıt hakkı nedeniyle adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. Balcı, dilekçesinde, onlarca deprem davasında tutuksuz yargılandığını belirterek, "İsias Otel Davası' olarak bilinen, tabiri caizse medyatik boyuta taşınan bir dosya olması sebebiyle, adli kontrol kararı verilmesinde, soruşturma makamı ve sonrasında mahkeme üzerinde bir baskı hissi olmasının dışında bir sebep bulamamaktayız" ifadesini kullandı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve aralarında KKTC'li öğrencilerin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin, kamu görevlilerinin yargılandığı davada, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, eski İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve eski Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı'ya, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Ardından, "sanıkların fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri"ni lehlerine değerlendirerek iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 10 yıla düşürdü. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi.

"Depremde yıkılan binalarla ilgili hakkımda açılmış onlarca dosya bulunmaktadır"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, 10 yıl hapis cezası alan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli tedbiri uygulanan Bilal Balcı, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, hac 2026 yılı için kesin kayıt hakkı elde ettiğini, bu nedenle "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. Balcı, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve eşim devlet memuru olup, Ankara'da ikamet etmekteyiz. Ben 1995 ile 2004 yılları arasında fiilen yaklaşık 8 yıl ruhsat büro şefi olarak görev yaptığımdan Adıyaman Belediyesi tarafından verilmiş olan binlerce yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatında imzam bulunmaktadır."

Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde çok sayıda bina yıkılmıştır. Bu binalar ile ilgili hakkımızda devam eden onlarca soruşturma izni aşamasında yapılan ön inceleme, soruşturma ve dava açılmış dosyalar bulunmaktadır.

"Hakkımda devam eden onlarca soruşturma ve davada böyle bir adli kontrol tedbiri uygulanmadı"

Bütün bu dosyalarda çalıştığımız kurumda da işlerimizin yoğun olmasına rağmen gelen ifade taleplerine, duruşmalara özenle yetişmeye ve samimi olarak cevaplarımızı vermeye çalışmaktayız. Hakkımda devam eden onlarca soruşturma ve davaya rağmen, hiçbir dosyada böyle bir adli kontrol tedbiri uygulanmamışken bu dosya için böyle bir tedbir uygulanması hukukun belirlilik ve öngörülebilirlik gibi temel ilkelerine aykırıdır.

"Medyatik boyuta taşınan bir dosya olması sebebiyle mahkemede baskı oluştu"

Söz konusu soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde dosya ile ilgili toplanabilecek tüm deliller toplanmış olup, yargılaması yapılarak karar da verilmiştir. İşbu dosyanın halk arasında 'İsias Otel Davası' olarak bilinen, tabiri caizse medyatik boyuta taşınan bir dosya olması sebebi ile işbu adli kontrol kararının verilmesinde soruşturma makamı ve sonrasında mahkeme üzerinde bir baskı hissi olmasının dışında bir sebep bulamamaktayız."

Bilal Balcı, 15 yıldır başvurduğu hac kurasında 2026 yılı için kesin kayıt hakkı elde etmesine rağmen hakkında uygulanan "yurt dışına çıkış yasağı" nedeniyle kaydını yaptıramadığını, bu nedenle Ankara Müftülüğü'ne başvurarak hakkının ertelenmesini talep ettiğini, tedbirin benzer davalarda uygulanmadığını ve kendisinin kaçma şüphesi bulunmadığının mahkeme kararında da belirtildiğini ifade ederek, adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.