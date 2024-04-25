İsias Otel davasında devlet görevlileri de dahil edilsin talebi - Son Dakika
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İsias Otel davasında devlet görevlileri de dahil edilsin talebi

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Adıyaman'da 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasının ikinci duruşması yarın görülecek. Otel enkazında oğlunu kaybeden Murat Aktuğralı, mahkeme heyetine devlet görevlilerinin de dahil edilmesi çağrısında bulundu. Aktuğralı, ayrıca tutuksuz yargılanan iki sanığın tutukluluğunun devam etmesini talep etti.

25.04.2024 09:25
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 72 kişiye mezar olan İsias Otel'e ilişkin davanın ikinci duruşması yarın görülecek. İsias Otel enkazında 13 yaşındaki oğlu Aras'ı kaybeden Murat Aktuğralı duruşma öncesi ANKA Haber Ajansı aracılığıyla mahkeme heyetine çağrı yaparak, "Beklentimiz soruşturmanın genişletilerek devlet görevlilerinin de bu dava dosyasına dahil edilmesi gerekir." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek. İkinci duruşma öncesi "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan, depremde yaşamını yitiren KKTC'li sporcuların ailelerinden Murat Aktuğralı, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Murat Aktuğralı, 13 yaşındaki oğlu Aras'ı kaybettiğini belirterek, "Çocuklarımızı sadece beş günlüğüne gönderdiğimiz Adıyaman'da maalesef tabutlarla ülkemize getirebildik. 39 kişilik kafilemizden sadece 4 kişi kurtulabildi." dedi.

"EFE BOZKURT VE HALİL BAĞCI" TUTUKLANSIN TALEBİ

Gazi Üniversitesi'nin bilirkişi raporu sonucunda iki sanığın tutuksuz olarak yargılanmaya başladığını belirten Aktuğralı, şöyle konuştu:

"İkinci duruşmada biz ailelerin mahkeme heyetinden üç temel beklentisi bulunmaktadır. Bunlar; tutuklukların devamı yönünde bir karar alınması, Gazi Üniversitesi tarafından verilen neticesinde tutuksuz yargılanan Efe Bozkurt ve Halil Bağcı isimli sanıkların tutukluluklarına devam yönünde bir karar alınması... Mahkeme heyetinden ilk beklentimiz bu.

Gazi Üniversitesi'nin yayınladığı rapor bizleri tamamen hayal kırıklığına uğratmıştır. Gazi Üniversitesi'nin verdiği raporu, bizlerin aldığı 3 teknik raporla tamamen saf dışına bıraktığımıza inanıyoruz. Bu alınan teknik raporlar binanın çürüklüğü, yapısal eksiklikler, her türlü noksanlığı göz önüne seriyor. Ümidimiz odur ki, mahkeme heyeti bu aşamada bu raporları dikkate alacak ve Gazi Üniversitesi raporunun çok eksik olduğu, teknik olarak donanımsız bir rapor olduğunun belli olduğu bu aşamada yeni bir teknik rapor isteme yönünde bir karar üretecek. İkinci esas beklentimiz bu.

"DEVLET GÖREVLİLERİNİN DE BU DAVA DOSYASINA DAHİL EDİLMESİ GEREKİR"

Bir diğer beklentimizde soruşturmanın genişletilerek devlet görevlilerinin de bu dava dosyasına dahil edilmesi gerekir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Kasım ayında yayımlanan savcılık iddianamesinde isimleri geçen devlet görevlileri vardı. Bizim mahkeme heyetinden bu aşamada beklentimiz soruşturmanın genişletilerek devlet görevlilerinin de davalı olarak bu dosyaya eklenmesidir."

Aktuğralı açıklamasınra, " Türkiye Cumhuriyeti'nden beklentimiz aslında çok basit biz adalet bekliyoruz. Ben oğlum Aras Aktuğralı'yı, birçok aile sevdiklerini kaybetti. Tamamen ailesini yitiren çocuklar, babalar var. Biz mahkeme heyetinin, Türkiye yargısının akla uygun, hukuka uygun, adil kararlar vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 3'ü tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İsias Otel davasında devlet görevlileri de dahil edilsin talebi
Kaynak: ANKA

Adıyaman, Baba, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsias Otel davasında devlet görevlileri de dahil edilsin talebi - Son Dakika

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