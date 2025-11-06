İsias Otel'e İlişkin Kamu Görevlileri Hakkındaki Davada Söz Alan Mağdur Aileler: "Bugün Mahkemeden Ellerini Kollarını Sallayarak Çıkmamalılar"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Mehmet OFLAZ

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Grand İsias Otel'de 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin kamu görevlileri hakkındaki davasının duruşması sürüyor. Oğlunu kaybeden baba Mustafa Kalaycı, "Çocuklarımız enkaz altında kaldı, adalet de enkaz altında kalmasın" dedi. Kızını kaybeden baba Enver Karakaya ise "Bugün mahkemeden ellerini kollarını sallayarak çıkmamalılar" ifadelerini kullandı. Otelin enkazında yeğenlerini kaybeden ve aynı zamanda KKTC'den Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, "Bolu Kartalkaya'da alınan emsal kararların sizlere motivasyon olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Birimi'nde görevli daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro'da görevli teknisyen Fazlı Karakuş hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

"Sizlere nasıl kıydılar"

Davanın üçüncü duruşması Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi otelde turist rehberi oğlu Hasan Öz'ü kaybeden anne, gözyaşları içinde "Sizlere nasıl kıydılar" diye tepki gösterdi.

Duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz yargılanan kamu görevlileri ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, 9 Eylül Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini açıkladı. Edinilen bilgilere göre, beş akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, Osman Bulut, Mehmet Salih Alkayış ve Bilal Balcı'nın otelin yıkımında sorumluluğu bulunduğu belirtildi. Raporda, diğer üç sanık için ise "sorumluluğu yoktur" tespiti yapıldı.

"Çocuklarımız enkaz altında kaldı, adalet de enkaz altında kalmasın"

Otelde hayatını kaybeden çalışan İsmail Ayvaz'ın babası ve eşi, duruşmada şikayetçi olduklarını belirtti. Otelde yaşamını yitiren Mehmet Kalaycı'nın babası Mustafa Kalaycı ise "Çocuklarımız enkaz altında kaldı, adalet de enkaz altında kalmasın. Sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Otelde 13 yaşındaki oğlu Aras'ı kaybeden baba Murat Aktuğralı, beyanında "Çıkan rapor göstermiştir ki imza sahibi ve makamda oturan herkes sorumludur. Suçluların tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.

Depremde kızı Ecem ve eşi Bedriye'yi kaybeden Can Ahmet Yeniçeri, duruşmada "Kamu görevlilerinden şikayetçiyim. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Tutuklanmalarını ve olası kastla yargılanmalarını talep ediyorum" dedi.

"Bugün mahkemeden ellerini kollarını sallayarak çıkmamalılar"

Otelde 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden Enver Karakaya, kamu görevlisi sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bugün mahkemeden ellerini kollarını sallayarak çıkmamalılar" dedi. Aylardır bilirkişi raporu beklediklerini belirten anne Ruşen Yücesoylu Karakaya ise "On gün önce bilirkişi raporu çıktı, bu katiller hala tutuklanamadı. Burada asla bilinçli taksirden söz edilemez. Çocuklarımız nefessiz kaldı bu katil binanın altında. Acımıza bir son verin artık. Biz aileler olarak çocuklarımızın acısını yaşamak istiyoruz. Adalet olası kastla son bulsun, biz de rahat bir nefes alalım" diye konuştu.

Elvin, Evren ve Havva Çavdır'ın dayısı ve KKTC'deki CTP milletvekili Teberrüken Uluçay, "Bolu Kartalkaya'da alınan emsal kararların sizlere motivasyon olmasını bekliyoruz" dedi.

"Kaçma ihtimalleri var, tutuklanmalılar"

Otelde 14 yaşındaki kızı Serin'i kaybeden ve enkazdan yaralı kurtulan ceza hukukçusu Pervin Aksoy İpekçioğlu, "2001 yapı ruhsatında Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı ve İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış binadaki aykırılığı tespit ediyor; aykırılığın giderilmediğini bilerek ve isteyerek ruhsatı onaylıyorlar. Bu, fikri sahtecilik suçudur. Sahtecilik suçu ancak kastla işlenebilir bir suçtur; artık bilinçli taksiri tartışmak abesle iştigaldir" diye konuştu. İpekçioğlu, suç işleyen kişilerin kaçma ihtimalinin de göz önünde bulundurularak tutuklanmalarını talep etti.

Otelin enkazında kızı Asya'yı kaybeden Mehmet Tülek ise şöyle konuştu:

"Bilirkişi raporunu siz de görmüşsünüzdür. Suçlar resmi belgelerle somutlaştırılmış; bilirkişi raporunu okuyan herkes anlar. Evrakta her türlü sahteciliğin ve usulsüzlüğün yapıldığı açıkça görülüyor. Bu usulsüzlüklerin kimin talimatı doğrultusunda yapıldığı sorulmalıdır. Sanıklar, 'olası kast' kapsamında yargılansınlar. Acımızı daha fazla deşmeyin. Sanıklar elini kolunu sallayarak mı serbestçe dolaşacaklar? Yeter artık."