İsias Otel'e İlişkin Kamu Görevlileri Hakkındaki Davada Söz Alan Mağdur Aileler: "Bugün Mahkemeden Ellerini Kollarını Sallayarak Çıkmamalılar"
İsias Otel'e İlişkin Kamu Görevlileri Hakkındaki Davada Söz Alan Mağdur Aileler: "Bugün Mahkemeden Ellerini Kollarını Sallayarak Çıkmamalılar"

06.11.2025 13:15
Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Grand İsias Otel'de 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin kamu görevlileri hakkındaki davasının duruşması sürüyor. Oğlunu kaybeden baba Mustafa Kalaycı, "Çocuklarımız enkaz altında kaldı, adalet de enkaz altında kalmasın" dedi. Kızını kaybeden baba Enver Karakaya ise "Bugün mahkemeden ellerini kollarını sallayarak çıkmamalılar" ifadelerini kullandı. Otelin enkazında yeğenlerini kaybeden ve aynı zamanda KKTC'den Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, "Bolu Kartalkaya'da alınan emsal kararların sizlere motivasyon olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

