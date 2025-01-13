İşiba'dan Biden'a U.S. Steel Endişesi

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TOKYO, 13 Ocak (Xinhua) -- Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Joe Biden'dan U.S. Steel şirketinin Nippon Steel şirketine devredilmesini engelleyen kararı sonrası Japonya ve Amerika iş çevrelerinde oluşan "ciddi endişeleri" gidermesini talep etti.

Jiji Press'in pazartesi günü bildirdiğine göre bu talebi çevrimiçi görüşme sırasında Biden'a ileten başbakan, "Sadece Japonya'da değil ABD iş dünyasında da güçlü endişeler dile getiriliyor. Bu endişelerin giderilmesini güçlü şekilde talep ettim" dedi. Öte yandan İşiba, Biden'ın talebine verdiği yanıtı açıklamadı.

Biden 3 Ocak'ta, ulusal güvenliğe yönelik riskleri gerekçe göstererek U.S. Steel şirketinin Japon Nippon Steel şirketince devralınmasını engelleme kararı almış ve iki çelik üreticisini planlarından "tamamen ve kalıcı olarak" vazgeçmeye çağırmıştı.

Nippon Steel ve U.S. Steel şirketleri, cumartesi günü yaptıkları açıklamada Biden yönetiminin, Japon şirketinin U.S. Steel için yaptığı 14,1 milyar dolarlık teklifin iptali kararını haziran ayına kadar uzattığını duyurdu.