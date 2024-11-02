IŞİD Operasyonu: 23 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

IŞİD Operasyonu: 23 Tutuklama

Geniş Video İzle

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda 34 şüpheliden 23'ü tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı.

02.11.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul'da dini değerleri istismar eden terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 10 ayrı ilçede operasyonlar düzenleyerek aralarında örgütün yöneticilerinden Mustafa Kahveci'nin de bulunduğu 34 şüpheliyi gözaltına almıştı. Faaliyetlerine yasal bir görünüm verebilmek için AHİDDER isimli dernek çevresinde mescit-medrese faaliyeti yürüten ve topladıkları zekat, fitre, infakla örgütsel faaliyetlere gelir elde ettikleri belirtilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheliler, savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ünün tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 şüpheli hakkında da ev hapsi (elektronik kelepçe) kararı verildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Işid, Son Dakika

Son Dakika Güncel IŞİD Operasyonu: 23 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde intihar etti 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde intihar etti
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
15:56 İşte Sergio Ramos’un yeni takımı İşte Sergio Ramos'un yeni takımı
15:46 Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:29 Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı
15:28 Suudi Arabistan’da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
15:14 Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü
15:12 Bu acının tarifi yok Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 13:25:12. #1.12#
SON DAKİKA: IŞİD Operasyonu: 23 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.