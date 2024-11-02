IŞİD Operasyonu: 23 Tutuklama

Güncel

Astsubaya çarparak şehit eden motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı: Ben de ölebilirdim

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var

(İSTANBUL) - İstanbul'da dini değerleri istismar eden terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 10 ayrı ilçede operasyonlar düzenleyerek aralarında örgütün yöneticilerinden Mustafa Kahveci'nin de bulunduğu 34 şüpheliyi gözaltına almıştı. Faaliyetlerine yasal bir görünüm verebilmek için AHİDDER isimli dernek çevresinde mescit-medrese faaliyeti yürüten ve topladıkları zekat, fitre, infakla örgütsel faaliyetlere gelir elde ettikleri belirtilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheliler, savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ünün tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 şüpheli hakkında da ev hapsi (elektronik kelepçe) kararı verildi.