Işıkhan'dan Çerkezoğlu'na Ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi.

Işıkhan, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu'nu ziyaretimizde gündemimizde yer alan konuları değerlendirdik. Sosyal paydaşlarımız olan sendika ve konfederasyonlar ile uzlaşı zemininde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum."