Işıksu AK Parti\'den İstifa Etti

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti'den istifa etti.

Güneşler semtindeki belediye tesisinde açıklama yapan Işıksu, hakkındaki iddialara ilişkin yaşanan süreçle ilgili doğrusuyla ve yanlışıyla bilgiler paylaşıldığını söyledi.

Işıksu, şunları kaydetti:

"Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum. Şehrin kalbi Adapazarı'mız için tüm gayretimle çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğim."