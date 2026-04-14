Ahmet Avcı'dan İşitme Cihazı Uyarısı: Uygun Olmayan Cihaz Zarar Verebilir

Eskişehir'de odyometrist Ahmet Avcı, işitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Kişiye uygun ve doğru cihaz belirlenmesinin önemine dikkat çeken Avcı, 'Uygun olmayan bir cihaz kulağa fayda yerine zarar verebilir, kullanılmamalıdır' dedi. İşitme cihazlarının deneme, ayarlama ve bilgilendirme gibi hizmetlerin odyoloji uzmanları tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Cihaz seçiminde hastanın işitme kaybı, yaşı, kulak yapısı ve özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Avcı, iki taraflı kayıplarda her iki kulağa cihaz kullanmanın seslerin dengelenmesi ve anlama düzeyinin artması açısından önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, cihazların sudan, terden ve tozdan korunması, düzenli bakım yapılması ve yatarken kullanılmaması gerektiğini ekledi.

Avcı, ses yükseltme cihazlarını önermediğini belirterek, işitme cihazlarının medikal cihazlar olarak bireysel ihtiyaçlara göre ayarlandığını, ses yükselticilerin ise daha basit tasarım ve az ayar seçeneği sunduğunu açıkladı. İşitme kaybı olan bireyler için cihazların profesyonel bir uzman tarafından önerilmesi ve ayarlanması gerektiğini vurguladı.