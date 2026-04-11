İşitme engelli öğretmen, \'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli\' müfredatını duvara resmetti

11.04.2026 15:24
BURSA'nın İnegöl ilçesinde görsel sanatlar öğretmenliği yapan işitme ve konuşma engelli Muhammet Nurbiçer, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' müfredatını, hayal gücü ile birleştirerek İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duvarına resmetti.

İlçede, İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yapan işitme ve konuşma engelli Muhammet Nurbiçer, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' müfredatını hayal gücü ile İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duvarına resmetti. Resimde Türk tarihinde geçmişten bugüne önemli yer edinen bilim adamları, Türk örf ve adetleri, ahlak, değer ve erdem çerçevesi ile çok sayıda eğitici bilgi yer aldı. Ayrıca, çizilen resimdeki haritalandırmada Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında kaldırılan 'Orta Asya' kelimesi yerine 'Türkistan' kelimesine yer verildi. İnegöl Turgutalp Lisesi'nde eğitim gören 10'uncu sınıf öğrencilerine tarih öğretmeni resim üzerinden ders anlattı.

'BOŞ DUVARLARA TARİHSEL KONULARI ELE ALARAK RESİM ÇİZİYORUM'

Resim çalışmasının 4 ay sürdüğünü belirten Muhammet Nurbiçen (30), "Bu çalışmalar öğrencilerin tarihsel ve kültürel anlamda gelişimine katkı sunuyor. Okullarda boş gördüğüm duvarlara tarihsel konuları ele alarak resimler çiziyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün böyle anlamlı projesinde yer almak benim için büyük mutluluk oldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için hazırladığımız bu resim çalışması bu modeli tanıtmayı amaçlıyor. Sanata ve sanatçıya eğitim veren Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim. Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin tarihsel ve kültürel anlamda gelişimi açısından çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye de bir portre hazırladım kendilerine hediye etmek istiyorum. Bu resim çalışmasını bitirmek için 4 aydır mesai saatleri dışında çalışıyorum" dedi.

'DERSLER SOMUTLAŞTIRILMIŞ MODEL ÜZERİNDEN İŞLİYOR'

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise "Bakanlığımızın ortaya koyduğu maarif modeli kapsamında İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve gerçekten yetenekli öğretmen olan Muhammet Nurbiçer'in yapmış olduğu eserlerden yararlanmak istedi ve bu modeli somutlaştırdık. 'Köklerden Geleceğe' mottosu ile erdem, değer ve ahlak çerçevesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini resmettik. Harika bir resim oldu. Bu resimde aynı zamanda 10'uncu sınıflar tarih kitabımızın içerisinde Balkanlardan Türkistan'a kadar yer alan haritayı da resmettik. İlçemizdeki öğrenciler buraya gelerek derslerini burada somutlaştırılmış olan model üzerinde işlemektedirler. Emeği geçen öğretmenimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
Seda Sayan cepheyi kurdu Kavga kadrosuna ünlüleri dizdi Seda Sayan cepheyi kurdu! Kavga kadrosuna ünlüleri dizdi
Daha önceki ilanları unutun Aracını kola ile takas edecek Daha önceki ilanları unutun! Aracını kola ile takas edecek

15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama! ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
15:09
CAF U-15 turnuvasında Senegal’e büyük şok
CAF U-15 turnuvasında Senegal'e büyük şok
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 15:57:37. #.0.4#
