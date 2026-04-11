İşitme engelli öğretmen, \'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli\' müfredatını duvara resmetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde görsel sanatlar öğretmenliği yapan işitme ve konuşma engelli Muhammet Nurbiçer, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' müfredatını, hayal gücü ile birleştirerek İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duvarına resmetti.

İlçede, İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yapan işitme ve konuşma engelli Muhammet Nurbiçer, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' müfredatını hayal gücü ile İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duvarına resmetti. Resimde Türk tarihinde geçmişten bugüne önemli yer edinen bilim adamları, Türk örf ve adetleri, ahlak, değer ve erdem çerçevesi ile çok sayıda eğitici bilgi yer aldı. Ayrıca, çizilen resimdeki haritalandırmada Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında kaldırılan 'Orta Asya' kelimesi yerine 'Türkistan' kelimesine yer verildi. İnegöl Turgutalp Lisesi'nde eğitim gören 10'uncu sınıf öğrencilerine tarih öğretmeni resim üzerinden ders anlattı.

'BOŞ DUVARLARA TARİHSEL KONULARI ELE ALARAK RESİM ÇİZİYORUM'

Resim çalışmasının 4 ay sürdüğünü belirten Muhammet Nurbiçen (30), "Bu çalışmalar öğrencilerin tarihsel ve kültürel anlamda gelişimine katkı sunuyor. Okullarda boş gördüğüm duvarlara tarihsel konuları ele alarak resimler çiziyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün böyle anlamlı projesinde yer almak benim için büyük mutluluk oldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için hazırladığımız bu resim çalışması bu modeli tanıtmayı amaçlıyor. Sanata ve sanatçıya eğitim veren Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim. Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin tarihsel ve kültürel anlamda gelişimi açısından çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye de bir portre hazırladım kendilerine hediye etmek istiyorum. Bu resim çalışmasını bitirmek için 4 aydır mesai saatleri dışında çalışıyorum" dedi.

'DERSLER SOMUTLAŞTIRILMIŞ MODEL ÜZERİNDEN İŞLİYOR'

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise "Bakanlığımızın ortaya koyduğu maarif modeli kapsamında İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve gerçekten yetenekli öğretmen olan Muhammet Nurbiçer'in yapmış olduğu eserlerden yararlanmak istedi ve bu modeli somutlaştırdık. 'Köklerden Geleceğe' mottosu ile erdem, değer ve ahlak çerçevesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini resmettik. Harika bir resim oldu. Bu resimde aynı zamanda 10'uncu sınıflar tarih kitabımızın içerisinde Balkanlardan Türkistan'a kadar yer alan haritayı da resmettik. İlçemizdeki öğrenciler buraya gelerek derslerini burada somutlaştırılmış olan model üzerinde işlemektedirler. Emeği geçen öğretmenimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.