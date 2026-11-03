İşitme kaybı tespit edilen kadına tokat atan Tolga Çelik Nevşehir'de tutuklandı - Son Dakika
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İşitme kaybı tespit edilen kadına tokat atan Tolga Çelik Nevşehir'de tutuklandı

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İşitme kaybı tespit edilen kadına tokat atan Tolga Çelik Nevşehir\'de tutuklandı
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Nevşehir'de market önünde bekleyen kadına tokat atan Tolga Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muayenede kadında işitme kaybı tespit edildi; şüpheli ifadesinde kolunun yanlışlıkla çarptığını öne sürdü.

NEVŞEHİR'de bir marketin önünde bekleyen S.E. adlı kadına tokat atan Tolga Çelik (38) tutuklandı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapucubaşı Mahallesi'nde önceki gün, bir market önünde bekleyen S.E.'ye arkadan yaklaşan Tolga Çelik, sol kulağına gelecek şekilde tokat attı. Büyük şok yaşayan kadın, olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Tolga Çelik, ifadesinde kadına isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla çarptığını öne sürdü. Hastanede yapılan muayenede S.E.'de işitme kaybı tespit edildi. Alınan doktor raporunda yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tolga Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İşitme kaybı tespit edilen kadına tokat atan Tolga Çelik Nevşehir'de tutuklandı - Son Dakika
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