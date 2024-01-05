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İskandinav Ülkelerinde Aşırı Soğuklar ve Kar Yağışı - Son Dakika
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İskandinav Ülkelerinde Aşırı Soğuklar ve Kar Yağışı

Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka'da aşırı soğuklar etkili oluyor. Finlandiya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 44,3 dereceye düşerken, İsveç'te eksi 40 derecenin altına inildi. Norveç ise 2020'den beri en soğuk günlerini yaşıyor. Danimarka'da ise sıcaklıklar sıfırın altına düşerken, yoğun kar yağışı etkili oldu.

İskandinav Ülkelerinde Aşırı Soğuklar ve Kar Yağışı
05.01.2024 - 18:31,  Güncelleme: 18:33
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Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka'da aşırı soğuklar etkili oluyor.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin Kuzey Kutup Dairesindeki (Arktik) Laponya bölgesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 44,3 dereceye düştüğü belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıkların sıfırın altında 42 derecenin altına düşmesinin 21. yüzyılda yalnızca üç defa görüldüğünün altı çizildi.

Kötü hava koşullarının ülke genelinde ulaşımda aksamalara yol açtığı, aşırı soğuklar nedeniyle elektrik tüketiminin son günlerde rekor seviyeye çıktığı kaydedildi.

İsveç Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada da ülkenin kuzey kesimlerinde sıcaklıkların eksi 40 derecenin altına düştüğü ve en kuzeydeki Naimakka meteoroloji istasyonunda termometrelerin sıfırın altında 43,8 dereceyi gösterdiği aktarıldı.

Norveç'in de 2020'den beri en soğuk günleri yaşadığı belirtildi.

Başkent Oslo'da hava sıcaklıklarının eksi 20 derecenin altına düşmesinin, ülkenin doğusunda ise eksi 30 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.

Bir diğer İskandinav ülkesi Danimarka'da ise sıcaklıklar sıfırın altına düşerken, yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: AA
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