İskeçe Azınlık Okulu Bina Sorununu Yakaladı

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Batı Trakya'daki İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği, yetkililere mektup göndererek yıllardır süregelen bina sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Okul Aile Birliği Başkanı Cemalettin Efendi'nin imzasını taşıyan mektupta, bugüne kadar ilgili kurumlardan tatmin edici bir yanıt alınamadığına dikkat çekildi.

Mektupta, yeni bir okul binası inşası için somut adımların atılması ve çelişkili yanıtların son bulması istendi.

İskeçe milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran tarafından konuyla ilgili meclise sunulan soru önergelerine de yer verilen mektupta, sorunun çözülmesi için yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

Mektupta, sorunun çözülmesinde yaşanan ihmallerin öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ciddi mağduriyetlere yol açtığı vurgulandı.

"Çocuklarımızın ve azınlık eğitiminin kalitesini etkileyen bu meselede ciddiye alınmadığımızı üzülerek belirtiyoruz." denilen mektupta, "Dileğimiz, bu önemli sorunun çözülmesi ve her yetkilinin kendisine düşen sorumluluğu üstlenmesidir. Yıllardır bu konuda yaşanan ihmaller, yerel toplumu, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi meşgul etmektedir." ifadeleri yer aldı.

İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği, mayıs ayında da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e bir mektup göndererek okulun bina sorununa çözüm bulunmasını talep etmişti.

Batı Trakya'ya Mart 2023'te ziyaret gerçekleştiren Avrupa Hür İttifakı (EFA) heyeti de söz konusu okulda sağlık, güvenlik, yangın önleme ve acil tahliye prosedürlerine ilişkin Avrupa standartlarındaki çok sayıda ihlali tespit ettiğini belirtmişti.

Mektup; Eğitim Bakanlığı, Bina Altyapıları AŞ, İskeçe Belediyesi, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanı Hristodulos Topsidis, Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Eğitim Müdür Vekili Kosmidu Marigula, Azınlık Eğitimi Koordinatörü Simeonidis Vasilios, İskeçe milletvekilleri Hüseyin Zeybek, Burhan Baran ve Spiros Çilingiris'e gönderildi.