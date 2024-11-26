İskeçe Azınlık Okulu'nun Bina Sorunu Görüşüldü - Son Dakika
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İskeçe Azınlık Okulu'nun Bina Sorunu Görüşüldü

İskeçe Azınlık Okulu yöneticileri, bina sorununu çözmek için belediye başkanını ziyaret etti.

26.11.2024 18:17
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Batı Trakya'da İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesinin encümen heyeti ve okul aile birliği yöneticilerinden oluşan bir grup, okulun uzun yıllardır devam eden bina sorununu görüşmek üzere İskeçe Belediye Başkanı Stratos Kontos'u ziyaret etti.

Ozan Ahmetoğlu başkanlığındaki heyet, okulun bina sorunuyla ilgili geçmişten bugüne yaşananları Kontos'a aktardı.

Ahmetoğlu, mevcut durumun öğrenci, öğretmen ve veliler için büyük bir mağduriyet yarattığını belirterek, kalıcı çözümün ancak yeni bir okul binası inşasıyla mümkün olacağına vurgu yaptı.

Heyet, bina sorununa ilişkin detaylı bilgileri içeren bir raporu sundukları Kontos'tan sorunun çözümü için destek talebinde bulundu.

Kontos ise kendisinin ve yardımcısı Şaban Bandak'ın konuyla yakından ilgileneceği sözünü verdi.

İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi encümen heyeti ve okul aile lbirliği, 21 Kasım'da Eğitim Bakanlığı, Bina Altyapıları AŞ, İskeçe Belediyesi, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanı Hristodulos Topsidis, Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Eğitim Müdür Vekili Kosmidu Marigula, Azınlık Eğitimi Koordinatörü Simeonidis Vasilios, İskeçe milletvekilleri Hüseyin Zeybek, Burhan Baran ve Spiros Çilingiris'e mektup göndererek yıllardır süregelen bina sorununa çözüm bulunmasını istemişti.

Mektupta, bugüne kadar ilgili kurumlardan çözüm odaklı herhangi bir yanıt alınamadığı ifade edilmişti.

Yunanistan'daki Yeni Sol Partinin Türk Milletvekili Hüseyin Zeybek de söz konusu mektuptaki talepleri meclis gündemine taşımış, sorunun devam etmesinin eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini belirtmişti.

Batı Trakya'ya Mart 2023'te ziyarette bulunan Avrupa Hür İttifakı (EFA) heyeti de söz konusu okulda sağlık, güvenlik, yangın önleme ve acil tahliye prosedürlerine ilişkin Avrupa standartlarındaki çok sayıda ihlali tespit ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Batı Trakya, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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