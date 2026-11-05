İskender Pala'nın 'Kan ve Sultan' oyunu Bursa'da prömiyer yaptı - Son Dakika
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İskender Pala'nın 'Kan ve Sultan' oyunu Bursa'da prömiyer yaptı

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İskender Pala\'nın \'Kan ve Sultan\' oyunu Bursa\'da prömiyer yaptı
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Yazar İskender Pala'nın kaleme aldığı 'Kan ve Sultan' oyunu, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde prömiyerle seyirciye sunuldu. Zafer Kayaokay'ın yönetmenliğindeki oyun, 3. Selim dönemini sahneye taşırken izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kan ve Sultan" adlı oyunun prömiyeri, yazar İskender Pala'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

İskender Pala'nın kaleme aldığı oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde Zafer Kayaokay'ın yönetmenliğinde sahnelendi.

3. Selim dönemini ve sanatla yoğrulmuş dünyasını konu alan oyun, tarihin derinliklerinde saklı kalmış hikayeleri sahneye taşıyarak geçmişle bugünü buluşturuyor.

"Görsel Türk Tarihi" adlı resim müzesinde portrelerin hayat bulmasıyla tarih ve hayalin iç içe geçtiği eserde, izleyicilere dönemin ruhunu ve insan hikayelerini yansıtan bir anlatı sunuluyor.

Tarihin belleğini sanatın diliyle yeniden yorumlayan oyun, seyircileri geçmişin izlerini sürmeye ve zamanın ötesine uzanan bir tiyatro yolculuğuna çıkarıyor.

Oyunun sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.

Oyuna Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA
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