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İskenderun Belediye Başkanı ve Kaymakam Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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İskenderun Belediye Başkanı ve Kaymakam Depremzedeleri Ziyaret Etti

HATAY'ın İskenderun ilçesinde demperemzedelerin kaldığı Süheyla Sultan gemisine gelen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Koordinatör Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, depremzedeleri ziyaret etti. Protokol, depremzede ailelerle ilgilenerek tüm vatandaşların yeni yılını kutladı ve birlikte yemek yedi.

İskenderun Belediye Başkanı ve Kaymakam Depremzedeleri Ziyaret Etti
31.12.2023 - 21:28,
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde demperemzedelerin kaldığı Süheyla Sultan gemisine gelen kent protokolü, vatandaşların yeni yılını kutladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini ve yakınlarını kaybeden vatandaşların kaldığı Süheyla Sultan gemisine gelen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Koordinatör Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, depremzedeleri ziyaret etti. Depremzede ailelerle ilgilenen kent protokolü, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Protokol, sohbet ve kutlamanın ardından depremzedelerle birlikte yemek yedi.

Kaynak: DHA
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