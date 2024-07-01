İskenderun'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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İskenderun'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Törenlerde çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmada, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliğinin bağımsızlığının sağlanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynadığı vurgulandı. Kutlamalar İskenderun Liman Başkanlığı tarafından organize edildi ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

01.07.2024 21:56
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Törende, İskenderun Bölge Liman Başkan Yardımcısı Yunus Kanat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kanat, yaptığı konuşmada, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliğinin bağımsızlığının sağlanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynadığını söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Kanat, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde gördüğümüz, yaşadığımız, uyguladığımız tüm denizcilik faaliyetlerinin, tüm denizlerimizin, bu alanda eğitim veren tüm okullarımızın bu seviyelere gelmesinde ve mavi vatanda söz sahibi olmamız elbette Kabotaj Kanunu sayesinde olmuştur."

Kutlamalar, İskenderun Liman Başkanlığının organizasyonuyla İskenderun iskelesinde devam etti.

Protokol üyeleri tekneye binerek şehitler için denize çelenk bırakırken, çeşitli gösteriler yapıldı.

Yağlı direk yarışmasında dereceye girenlere madalya ve kupa verildi.

Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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