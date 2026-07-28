İskenderun'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari, yapılan operasyonla yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan B.D, C.Ç. ve E.P. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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