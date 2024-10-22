İskenderun'da Araçla Yaralama Olayı - Son Dakika
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İskenderun'da Araçla Yaralama Olayı

İskenderun\'da Araçla Yaralama Olayı

İskenderun'da bir sürücü, tartıştığı motosiklet sürücüsü ve yolcusunu yaralayıp kaçtı.

22.10.2024 13:11
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kişiyi, geri manevra yaptığı hafif ticari aracıyla ayaklarından yaraladı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ekim'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari aracın kimliği belirsiz sürücüsü, trafikte, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı. Kavşakta inen motosikletteki 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmayı sürdürdü. Sürücünün yoluna devam etmesi üzerine gençler de motosiklete bindi. Bu sırada geri manevra yapan sürücü, gençleri ayaklarından yaralayıp kaçtı.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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