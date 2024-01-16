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İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen operasyonda, gasp, nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, kasten yaralama ve bilişim yoluyla hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı. Tutuklanan 6 şüpheli, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, 2 tüfek, 20 fişek, ruhsatsız tabanca, 4 telefon ve başkasına ait 2 kimlik ele geçirildi.

İskenderun\'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
16.01.2024 - 12:15,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gasp, nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, kasten yaralama ve bilişim yoluyla hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 2 tüfek, 20 fişek, ruhsatsız tabanca, 4 telefon ve başkasına ait 2 kimlik ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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