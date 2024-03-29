İskenderun\'da Asayiş Uygulamasında 10 Zanlıdan 2\'si Tutuklandı

Tepebaşı Belediyesi 'Her Ev Bir Mandıra' Projesi İçin Kurul Oluşturdu

Tepebaşı Belediyesi'nin 'Her Ev Bir Mandıra' sloganı ile başlattığı 'Sütten Peynire Dönüşüm' adlı söyleşi yoğun katılım ile gerçekleştirilirken, projenin hayata geçirilmesi için kurul oluşturuldu.