İskenderun\'da banka soyma iddiasıyla tutuklanan zanlının 8 yıl 1 ay 15 gün cezası vardı

İskenderun'da banka soyma iddiasıyla tutuklanan zanlının 8 yıl 1 ay 15 gün cezası vardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da banka şubesinin camını kırıp içeri girdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kasten öldürme suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlının bankadan önce cep telefonu dükkanından hırsızlık yaptığı belirlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir banka şubesini soymaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, dün mesai saatleri dışında bir banka şubesinin camını taşla kırıp içeri girdiği gerekçesiyle yakalanan M.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen M.S.'nin dün ilk olarak Kurtuluş Mahallesi'nde bir cep telefonu dükkanından hırsızlık yaptığı, ardından da camını kırdığı bankaya girdiği belirlendi.
Zanlının cep telefonu dükkanından hırsızlık yapıp bankaya girme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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