İskenderun\'da banka soyma iddiasıyla tutuklanan zanlının 8 yıl 1 ay 15 gün cezası vardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir banka şubesini soymaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, dün mesai saatleri dışında bir banka şubesinin camını taşla kırıp içeri girdiği gerekçesiyle yakalanan M.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen M.S.'nin dün ilk olarak Kurtuluş Mahallesi'nde bir cep telefonu dükkanından hırsızlık yaptığı, ardından da camını kırdığı bankaya girdiği belirlendi.

Zanlının cep telefonu dükkanından hırsızlık yapıp bankaya girme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.