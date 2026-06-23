İskenderun'da Boyacılar Çarşısı'nda yangın: 10 iş yeri zarar gördü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Boyacılar Çarşısı'nda çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü.

İlçedeki Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde bulunan Boyacılar Çarşısı'nda saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Çarşıda bulunan 10 iş yeri yangında zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: HATAY,