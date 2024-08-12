İskenderun\'da çalılıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde yerleşim yerlerine yakın çalılıkta çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Denizciler Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın çalılıkta saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ile orman işletmesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit eden yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: HATAY,