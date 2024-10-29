Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla Şehit Pamir Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, bando eşliğinde Atatürk Anıt Alanı'na yürüdü.
Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı - Son Dakika
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