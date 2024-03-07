Hatay'ın İskenderun ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki liman sahasında çalışan bir kişinin forkliftin altında kaldığı bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, geri manevra yapan forkliftin altında kalan Murat Yıldırım'ın (47) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldırım'ın cesedi, incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Forklift Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Prime Video, Bethesda Game Studios ve Bethesda Softworks ortaklığında üretilen yaklaşan Fallout dizi serisinin son fragmanında, çorak topraklarda bir ghoul, Vault Dweller ve Brotherhood of Steel üyesinin hayatta kalma mücadelesi sergileniyor. Fallout dizisi, 11 Nisan 2024'te Prime Video'da yayınlanacak ve Fallout serisinde hayatta kalanların hikayesini anlatan yeni bir öykü sunuyor. Dizinin yaratım süreci, Jonathan Nolan ve Todd Howard'ın buluşmasıyla başlamış ve Fallout oyunlarına olan tutkularıyla ilgili yorumlar yapılmıştır.
Dünyanın en popüler içerik platformlarından Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks maçını canlı yayınlayacağını duyurdu. Maç, 20 Temmuz Cumartesi günü AT&T Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve Netflix üzerinden izlenebilecek.
Elektrikli otomobillerin artan popülaritesi ile birlikte sürücülerin bu araçların bakımı ve işletimi hakkında daha fazla bilgi edinme isteği artıyor. Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha az hareketli parçaya ve düşük bakım gereksinimlerine sahip olsa da, belirli türlerde yağlama ve soğutma sıvılarına ihtiyaç duyar. Castrol, elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış ürünler geliştirerek bu ihtiyacı karşılamaktadır. Elektrikli araçlarda yağ kullanımı genellikle batarya termal yönetimi ve diğer elektronik bileşenlerin soğutulması alanlarında görülür. Castrol'ün yenilikçi çözümleri, batarya hücrelerinin aşırı ısınmasını önleyerek performansı artırır ve batarya ömrünü uzatır. Ayrıca, elektrik motorları ve dişli kutuları gibi diğer bileşenlerde de verimlilik artırıcı yağlama sıvıları kullanılır. Elektrikli araçlar tamamen yağsız sistemler değildir, ancak yüksek performanslı yağlar ve soğutma sıvıları kullanılarak optimal çalışma koşulları sağlanır.
Adobe, bulut tabanlı mobil tasarım platformu Adobe Express için yeni bir uygulama yayınladı. Bu uygulama, masaüstü kullanıcıları tarafından zaten keyifle kullanılan yaratıcı düzenleme ve Firefly destekli yapay zeka özelliklerini iOS ve Android cihazlarına getiriyor. Adobe Express'in yeni uygulaması, kullanıcıların sosyal medya gönderileri, afişler ve web sitesi banner'ları gibi yaratıcı varlıklar üretmelerini kolaylaştırıyor. Creative Cloud üyeleri, mobil uygulama içinde doğrudan Photoshop ve Illustrator dosyalarına erişip düzenleyebiliyor. Adobe Express beta uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor. Premium özellikler, Firefly destekli Generative Fill ve Text to Image efektleri, uygulama test aşamasındayken ek maliyet olmaksızın sunuluyor.
Apple'ın on yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı elektrikli araç projesi iptal edildi. Projenin maliyeti 1 milyar doları aştı. Apple, Mercedes ve Ford ile anlaşmaya çalıştı, McLaren'ı satın almayı düşündü. Apple Car'ın gelişmiş otonom teknolojiye sahip olması bekleniyordu.
Microsoft, 21 Mart'ta düzenleyeceği 'New Era of Work' etkinliğinde Windows 11 işletim sistemi ve Microsoft Copilot yapay zeka teknolojisi hakkında güncellemeler sunacak. Etkinlikte ayrıca yeni Surface modelleri tanıtılacak. Copilot'un yeni Surface cihazlarında varsayılan olarak sunulması bekleniyor. İlk cihazlar Nisan ve Haziran aylarında piyasaya sürülecek.
ASUS ROG Zephyrus G16, güçlü performansı, taşınabilirliği ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken bir oyun dizüstü bilgisayarı serisidir. Bu incelemede, OLED ekranlı ilk ROG notebook olan ASUS ROG Zephyrus G16'nın özellikleri ve performansı ele alınmaktadır. G16, yüksek renk doğruluğu sunan OLED ekranı, HDR modu ve etkileyici içerik izleme deneyimiyle öne çıkmaktadır. Ayrıca, mavi ışık yayımını azaltan ve göz sağlığını koruyan özellikleriyle de dikkat çekmektedir. Güçlü donanımı ve özel şarj portuyla da performans açısından beklentileri karşılamaktadır. MUX Anahtarı ve NVIDIA Advanced Optimus desteği sayesinde kullanıcılar, işlemcinin entegre grafiklerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneğine sahiptir. Tüm bu özelliklerle ASUS ROG Zephyrus G16, oyun severler ve görsel işlerle uğraşanlar için ideal bir seçenektir.
Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Türkiye'de yazılımcı yetiştirme adımları atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, Türkiye'de 245 bin aktif ve 40 bin freelancer olmak üzere toplamda 285 bin yazılımcı bulunuyor. Uluslararası Yetenek Transferi projesi kapsamında ise yabancı yazılımcılardan gelen başvuruların çoğunluğu olumlu değerlendirildi. Ancak, yazılımcı sayısının nüfusa oranla yüksek olması işsizlik riskini beraberinde getirebilir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde esnafla bir araya geldi. Aydın, ziyaretinde ilçedeki esnafla sohbet etti ve yapılan yatırımları değerlendirdi. Aydın, tütün sektöründe yapılan kooperatifleşme çalışmalarını da açıkladı.
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