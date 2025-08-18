İskenderun'da Freni Boşalan Araç Park Halindeki Arabalara Çarptı - Son Dakika
İskenderun'da Freni Boşalan Araç Park Halindeki Arabalara Çarptı

18.08.2025 09:40
İskenderun'da fren arızası nedeniyle arazöz, parktaki araçlara ve iş yerinin camına çarptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan arazöz, park halindeki 2 araç ile bir iş yerinin camına çarparak durabildi.

Denizciler Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 27 ANU 170 plakalı arazözün freni, seyir halindeyken arızalandı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan arazöz, önce park halindeki 31 ASP 488 plakalı otomobil ve 31 AOK 371 plakalı hafif ticari araca, sonra da bir işletmenin camına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü M.A, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

İskenderun'da Freni Boşalan Araç Park Halindeki Arabalara Çarptı
