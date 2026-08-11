İskenderun'da Geri Manevra Kazası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, geri manevra sırasında kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması araç kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Yıldırımtepe Mahallesi'nde, geri manevra yaparken kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Başka bir aracın kamerasınca kaydedilen kazada evin duvarında ve otomobilde hasar oluştu.