İskenderun\'da Gönül Mutfağı, Ramazan Ayı Boyunca Afetzedelere Yemek Hazırlıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, ramazan ayı boyunca afetzedeler için günlük 12 bin kişilik yemek hazırlanıyor.
Afetin ardından depremzedeler için çalışmalarını aralıksız sürdüren gönüllüler, ramazanda da kazanları iftar için kaynatıyor.
İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'ndeki mutfakta, 70 gönüllü iftar sofraları için her gün üç çeşit yemek yapıyor.
Gönüllülerce hazırlanan yemekler, ilçedeki depremzedelere ulaştırılıyor.
İftar yemeğinin yanı sıra yaklaşık 2 bin kişilik de sahurluk hazırlayan gönüllüler, ihtiyaç sahipleri için de ramazan kolisi dağıtıyor.
Gönül mutfağı kurucularından Ebru Baybara Demir, AA muhabirine, ramazanın aynının ilk gününden itibaren mahalle mahalle dolaşarak günde 12 bin kişilik sıcak yemek dağıttıklarını söyledi.
Depremzede vatandaşların daha sağlıklı yiyeceklere ulaşabilmeleri için çalıştıklarını anlatan Demir, "Sahur yemeğini de hazırlıyoruz. Yemek haricinde aynı zamanda günlük 500 ile 1000 arası bize ulaştırılan erzak paketlerini özellikle konteyner kent dışında kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.
Demir, mutfaklarındaki gönüllü sayısının sürekli değiştiğini, şu anda 70 kişiyle yemek yaptıklarını belirtti.
Gastronomi bölümü öğrencileri de destek veriyor
Ramazan Bayramı'ndan sonra da kentte kalıcı projeleri hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:
"Biz Hatay'ın ışıkları tekrar yanana dek demiştik, inşallah birlikte yakacağız. Uzun zaman burada olmayı planlıyoruz. Ramazandan sonra da kalıcı projelerle buradayız. Çocukların okul kahvaltılarını veriyoruz ama bunun daha sağlıklı yemekler haline getirilerek hem istihdam yaratarak hem okullardaki yemek ihtiyacını karşılamak üzere başka bir sistem üzerine çalışıyoruz. Gönül mutfağı, daha kalıcı projelere destek vermek amacıyla burada olmaya devam edecek."
Farklı üniversitelerde gastronomi bölümü okuyan öğrencilerin de çalışmalarına destek verdiğini anlatan Demir, mezun öğrencilerden bir kısmını işe alarak onlara istihdam sağladıklarını da belirtti.
Gönüllülerden Efsane Gönültaş da Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşadığını ancak sık sık Hatay'daki çalışmalara destek olmak amacıyla buraya geldiğini anlattı.
Mutfakta çalışarak depremzedeler için yemek hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirten Gönültaş, "Burada yapılacak daha çok iş var. İşin bir ucundan tutabilirsem, buradaki insanlara faydalı olabilirsem ne mutlu bana diye düşünüyorum." dedi.
Gönültaş, çiftçilerin bahçelerindeki ürünlerinin toplanmasına da destek olduklarını anlatarak, "İşimiz yalnızca mutfak işi değil, Hatay için buradayız. Onlara fayda sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencisi Şule Nur Büyükaslan, mutfakta çalışarak hem güzel bir iş yaptığını hem de mesleği konusunda deneyim kazandığını belirtti.
Yusuf Aktepe de gönüllü olarak başladığı mutfağın artık devamlı elemanı haline geldiğini söyledi.
Gana'dan gelen Nifisatu Issıka da gastronomi öğrencisi olduğunu depremzedelere destek olabilmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydetti.
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