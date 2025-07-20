Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolleri yapıldı.
Uygulamada, eksiklikleri bulunan bazı sürücülere para cezası verildi.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Güvenlik Uygulaması - Son Dakika
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