İskenderun'da Güzellik Öğrencileri Mesleğe Hazırlanıyor

11.04.2026 10:40
Barbaros Kız Mesleki Lisesi öğrencileri, güzellik alanında hem teorik hem pratik eğitim alıyor.

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Barbaros Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrenciler, 4 yıllık eğitim sürecinde teorik bilginin yanı sırada çok sayıda pratik uygulama ile mesleğin sırlarını öğreniyor. Bu bölümü bitiren öğrenciler hem güzellik uzmanı oluyor hem de iş yeri açma belgesine kavuşuyor.

Barbaros Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri, 9'uncu sınıftan itibaren saç bakımının yanı sıra cilt bakımı, profesyonel makyaj, sahne makyajı, günlük makyaj ve podyum arkası makyaj uygulamaları öğreniyor. Bu okuldan mezun olan öğrenciler, kendi iş yerlerini açabildiği gibi güzellik merkezlerinde de çalışabilecek.

MÜŞTERİLERLE DENEYİM

Lisenin 9'uncu sınıfından itibaren öğrencilerin alan derslerine başladıklarını belirten Bölüm Öğretmeni Öznur Peköz, "Öğrencilerimizle birlikte hem teorik hem pratik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz gerçek müşterilerle çalışarak deneyim kazanıyor. Mezun olduklarında kadın kuaförlüğü gibi her zaman geçerli bir mesleğe adım atmış oluyorlar. İsterlerse güzellik merkezlerinde çalışabiliyor" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ OLDUKÇA İSTEKLİ'

Bölüm Öğretmeni Nihal Çoban ise verilen eğitimin yalnızca kuaförlükle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Burada sadece saç üzerine çalışmıyoruz. Profesyonel makyaj, sahne makyajı, günlük makyaj ve podyum arkası makyaj uygulamaları da yapıyoruz. Saç ve makyajı bir arada değerlendirerek estetik bir bütünlük oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz oldukça istekli ve bu alanda kendilerini geliştirerek farklı iş alanlarında çalışma imkanı bulabiliyorlar" diye konuştu.

İŞ YERİ AÇMA BELGESİ ALIYORLAR

Bölüm Öğretmeni Ayla Yıldırım da "Öğrencilerimize 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar temel bakımdan başlayarak, detaylı cilt bakım eğitimleri veriyoruz. Medikal cilt bakımı ve hydrafacial uygulamaları başta olmak üzere birçok teknik öğretiyoruz. 4 yılın sonunda öğrencilerimiz isterlerse kendi iş yerlerini açabiliyor, isterlerse güzellik merkezlerinde çalışabiliyor. Ayrıca ilgili alanın 2 yıllık bölümlerine devam etme imkanları da bulunuyor. Mezun olduklarında iş yeri açma belgelerini de alabiliyorlar" dedi. Yıldırım ayrıca eğitim sürecinde öğrencilere foto lazer, iğneli epilasyon ve diğer epilasyon tekniklerinin de öğretildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

