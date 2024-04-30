İskenderun\'da Hapis Cezalı Hükümlü ve Aranan 6 Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli ile hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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