İskenderun\'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki 5 ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının failinin yakalanması için çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık zanlısının M.A. olduğunu tespit etti.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı, aramalarda iş yerlerinden çalınan 26 parça kıyafet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
