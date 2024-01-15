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İskenderun'da İki Servis Otobüsü Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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İskenderun'da İki Servis Otobüsü Çarpıştı: 6 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işçileri taşıyan iki servis otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Otobüslerde sıkışan yaralı 6 işçi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı ve Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İskenderun\'da İki Servis Otobüsü Çarpıştı: 6 Yaralı
15.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:18
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde işçileri taşıyan iki servis otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Payas-İskenderun Otoyolu Karayılan Mahallesi mevkisinde, işçileri taşıyan N.K. idaresindeki 31 C 2373 plakalı otobüs ile F.S. idaresindeki 31 C 2319 plakalı otobüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüslerde sıkışan yaralı 6 işçi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da İki Servis Otobüsü Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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