İskenderun'da Kalorifer Petekleri Çalıntı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evdeki kalorifer peteklerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden 15 kalorifer peteği çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hurdacıya satıldığı belirlenen kalorifer peteklerine el koyan ekipler, şüpheliler M.K. ve S.S'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K. ise serbest bırakıldı.
