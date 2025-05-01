İskenderun\'da Kediyi İtfaiye Kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kanatlı Caddesi'nde iki bina arasındaki boşluktan gelen kedi sesini fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kaldığını tespit etti.

Bunun üzerine itfaiye personeli, halatla 30 santimetrelik boşluktan aşağı sarkıtıldı.

İtfaiye personeli, yaklaşık 7 saat süren kurtarma ve yakalama çalışmaları sonucunda kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan kedi, hayvan barınağına teslim edildi.