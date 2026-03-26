İskenderun\'da Kolye Gasbı: Şüpheli Tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen Z.K. isimli kadının boynundaki altın kolyeyi gasbedip kaçan T.Y. yakalandı. Olay bir aracın kamerasına yansırken, şüpheli tutuklandı.

Olay, dün ilçenin Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. T.Y., yolda yürüyen Z.K.'nin boynundaki altın kolyeyi gasbedip, koşarak kaçtı. O anlar, trafikteki bir aracın kamerasına yansıdı. İhbar sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, belirlediği adrese baskın yaptı. T.Y. gözaltına alınırken, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.