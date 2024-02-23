İskenderun\'da konteyner kentte yaşayan kadınlar okuma yazma öğreniyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli nedenlerle okula gidemeyen 65 yaş üstü 18 kadın, konteyner kentte açılan kursta okuma yazma öğreniyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen ilçede, okuma yazma bilmeyen afetzede kadınlardan gelen talep üzerine halk eğitimi ile sosyal hizmet merkezleri işbirliğiyle kurs açıldı.
İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki Toplum Gönüllüleri Vakfı Destek Merkezinde açılan kursa, okuma yazma hayali kuran 65 yaş üstü kadınlar katılıyor.
Haftanın üç günü düzenlenen kurs sayesinde kadınlar hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de okuma yazma öğreniyor.
"Fırsat olduğunda gidebildiğim kadar giderim"
Kursiyerlerden 72 yaşındaki Sultan Yıldırım, AA muhabirine, kurs sayesinde yıllar sonra okuma yazma hayaline kavuşacağını anlattı.
Okuma yazma bilmediği için otobüse binmekte, hastanede gideceği doktorun odasını bulmakta bile sıkıntı yaşadığını aktaran Yıldırım, "Zamanında öğretmediler, okutmadılar. Şimdi okumak istiyorum. Fırsat olduğunda gidebildiğim kadar giderim." diye konuştu.
Yıldırım, sağlığının iyi olduğunu ve yapabildiği kadar okumaya devam etmek istediğini belirtti.
Kursa katılan 65 yaşındaki Cemile Sürer, okuma yazma bilmediği için bugüne kadar çok sıkıntı yaşadığını anlattı.
İsteklerini gerçekleştirerek kurs açan yetkililere teşekkür eden Sürer, okuma yazma hayalini gerçekleştireceği için mutlu olduğunu dile getirdi.
Konteyner kentte görev yapan psikososyal destek ekibinden sosyal çalışmacı Cansu Değirmenci, ilçedeki Koç, Konya ve Sakarya konteyner kentlerinde yaptıkları hane görüşmelerinde 65 yaş üstü kadınlardan okuma kursu açılmasıyla ilgili talep geldiğini söyledi.
Talep üzerine açılan kursun 15 Ocak'ta başladığını belirten Değirmenci, şunları kaydetti:
"Kadınlar, okuma yazmayı daha çok konteyner dışında alışveriş yaparken, otobüste, hastanede gördüklerini okuyabilmek ve yardım almadan kendi ihtiyaçlarını sağlayabilmek için istiyorlar. Burada deprem psikolojilerinden uzaklaşıp, kendi aralarında zaman geçiriyorlar. Kursa gelenler konteynerde kalıyorlar. Burada ev gibi sıcak bir ortamda sohbet edip zamanlarını daha verimli geçiriyorlar."
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da konteyner kentte yaşayan kadınlar okuma yazma öğreniyor - Son Dakika
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